Rusia considera ca exista riscul unui razboi civil in Afganistan, insa nu intentioneaza sa intervina, relateaza dpa. Exista "riscul potential al unui razboi civil reinnoit in Afganistan", a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agentiei Interfax. "Desigur, nimeni nu intentioneaza sa intervina in aceste evenimente", a spus Peskov, intrebat despre o posibila interventie rusa in conflict. El a afirmat insa ca situatia actuala reprezinta "o amenintare si un pericol in plus". Rusia urmareste cu ingrijorare victoria talibanilor islamisti in Afganistan, temandu-se…