- Doua rachete rusești au lovit un hotel din al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, provocand ranirea a 11 persoane, potrivit guvernatorului regiunii, scrie BBC. Fotografiile realizate la fața locului arata hotelul grav avariat. Guvernatorul Oleh Synehubov a declarat ca printre raniți se numara…

- O racheta a trupelor ruse a ucis 11 persoane, inclusiv cinci copii, in estul Ucrainei, a declarat un oficial local. Rachetele S-300 au lovit orașul Pokrovsk, pe teritoriul deținut de Ucraina, in regiunea Donețk, a spus guvernatorul regional, informeaza Rador Radio Romania."Inamicul lovește cu cinism…

- Cel putin opt persoane au fost ranite sambata intr-un atac rusesc asupra orasului Harkov din nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia. Rachetele lansate de Rusia ca raspuns la atacul asupra orașului Belgorod au lovit o institutie medicala, blocuri de apartamente si alte construcții civile, a declarat…

- O lovitura ucraineana asupra unei bloc de locuinte a facut un mort la Belgorod, a anuntat in cursul noptii de vineri spre sambata Viaceslav Gladkov, guvernatorul acestei provincii rusesti de langa frontiera cu Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres. Racheta a provocat moartea unui barbat si a ranit…

- Este alerta la Praga. In cursul zilei de azi, un atac armat a avut loc in centrul orașului. Incidentul, soldat cu morți și raniți, s-a petrecut langa o facultate. Iata anunțul facut de oamenii legii!

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP. ‘In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și 14 ranite intr-un atac cu rachete rusești care a lovit sambata (21 octombrie) o poșta din orașul Harkov din nord-estul țarii, au anunțat oficiali ucraineni. “Rachetele rusești au lovit centrul Nova Poshta, o unitate civila obișnuita”, a declarat președintele…