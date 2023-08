Stiri pe aceeasi tema

- ForMin Odobescu: We'll continue to support Ukraine in its courageous struggle to fully recover territorial integrityRomania will continue to support Ukraine "in its courageous struggle to fully recover its territorial integrity," Foreign Minister Luminita Odobescu said on Wednesday, told Agerpres.…

- The United States does not encourage or enable attacks inside Russia, a U.S. State Department spokesperson said after Russian authorities said they downed drones that tried to attack Moscow early on Wednesday, according to Reuters. It is up to Ukraine to decide how it chooses to defend itself from the…

- Vicepremierul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov, afirma ca Rusia a distrus, in ultimele saptamani, circa 200.000 de tone de cereale ucrainene. ”Trebuie sa oprim folosirea foamei ca arma si asaltul Rusiei asupra sistemului global privind alimentele”, a transmis oficialul, vineri, la Galați, in marja unei…

- Solutia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagra ”depinde de tarile din Occident care trebuie sa-si respecte promisiunile”, cere presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Cred ca o solutie poate sa fie gasita”, a subliniat el, evocand o convorbire la telefon…

- Operators carrying out maintenance at Ukraine‘s Zaporizhzhia nuclear plant have switched the shutdown mode of two reactors, the Moscow-installed administration of the plant, located on the war’s front-line, said on Tuesday, according to Reuters. Europe’s largest nuclear plant was captured by Russian…

- Turcia „nu va ezita” sa acționeze pentru a evita „efectele nocive” ale retragerii Rusiei din Acordul de la Istanbul din iunie 2022 cu privire la exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, a spus, vineri, presedintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza CNN.

- ”Doar aroganta si obraznicie, pur si simplu. Promisiuni si vorbe goale. Si s-au compromis singuri cu asta”, a declarat Putin intr-o reuniune prin videoconferinta cu membri ai Guvernului rus, difuzata miercuri. Putin has named his conditions for Russia to return into “the grain deal.” He said that Russian…

- Președintele Macron crede ca Vladimir Putin a facut o „greseala uriasa” iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra. El mai spune ca Rusia vrea sa infometeze țarile aflate deja in dificultate.