- Rusia amenința cu acțiuni in justiție daca Occidentul va incerca sa o forțeze sa intre in incapacitate de plata, a spus luni ministrul de finanțe Anton Siluanov pentru ziarul pro-Kremlin Izvestia, ascuțind tonul Moscovei in lupta sa financiara cu Occidentul, relateaza Reuters.

- Forțele rusești au continuat duminica sa bombardeze ținte din estul Ucrainei, in timp ce Washingtonul spune ca va raspunde cererii Kievului de a primi mai mult ajutor militar prin furnizarea „armelor de care are nevoie” pentru a se apara impotriva Rusiei. Rusia nu a reușit sa cucereasca niciun oraș…

- Statele Unite au impiedicat luni Moscova sa plateasca peste 600 de milioane de dolari din din rezervele deținute la bancile americane catre deținatorii de obligațiuni suverane ruse, o masura menita sa creasca presiunea asupra Kremlinului și sa-i secatuiasca rezervele de dolari americani, transmite Reuters.

- ”Declaratiile potrivit carora Rusia nu-si poate indeplini obligatiile privind datoria sa publica nu corespund realitatii”, denunta intr-un comunicat ministerul, care apreciaza ca ”blocarea conturilor in devize ale Bancii Rusiei si Guvernului (rus) pot fi considerate o dorinta a tarilor straine de a…

- Germania a luat masuri pentru a opri procesul de certificare a gazoductului Nord Stream 2 din Rusia, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, in timp ce Occidentul a inceput sa ia masuri punitive impotriva Moscovei din cauza crizei din Ucraina, scrie Reuters.

- Dupa discutii tensionate la Geneva intre viceministrii de externe american si rus, Wendy Sherman si Serghei Riabkov, NATO si Moscova au constatat miercuri la Bruxelles „divergentele” lor profunde privind securitatea in Europa. Joi are loc cea de-a treia si ultima runda de negocieri diplomatice menite…