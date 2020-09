Stiri pe aceeasi tema

- Activisti din opozitia rusa au anuntat ca au fost atacati marti de catre un necunoscut, care a aruncat in sediul lor, in Siberia, o sticla cu un ”compus chimic”, iar doua persoane au fost trimise la spital in vederea unor examene, relateaza AFP, potrivit news.ro.Olga Guseva, o activista din…

- Uniunea Salvați Romania (USR) a depus un proiect de lege prin care votul Diasporei de la alegerile parlamentare ar putea sa se desfasoare timp de doua zile. Proiectul de lege a fost depus in Senat, in procedura de urgența, de senatorul Radu Mihail. Proiectul de lege mai prevede și ca numarul de parlamentari…

- Ministrul afirma ca alegerile din 27 septembrie pot avea loc intr-o singura zi, daca se respecta regulile minime: masca, distantare si dezinfectant, si ca trebuie pregatite din punct de vedere al starii de sanatate a populatiei.

- Senatoarea USR Florina Presada a depus un proiect de lege pentru desfasurarea alegerilor locale timp de doua zile. ”Sper ca toate partidele parlamentare sa inteleaga ca nu ne putem bate joc nici de votul romanilor si nici de sanatatea lor si sa adoptam cat mai curand posibil aceasta propunere”, sustine…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a anuntat miercuri ca da in judecata guvernul german si pe cancelarul Angela Merkel pentru comentariile pe care ea le-a facut dupa alegerea soc a unui premier in landul Turingia la inceputul acestui an, relateaza dpa.Votul din 5…

- Partidele la putere in regiunile din Spania Tara Bascilor si Galicia au castigat alegerile regionale duminica, care au avut loc umbrite de pandemia de coronavirus si marcate in parte de o prezenta scazuta la vot, purtarea obligatorie a mastilor si cabine fara perdele, relateaza luni dpa. In Tara Bascilor,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukansenko, a acuzat joi deopotriva Rusia si Polonia de ingerinta in alegerile care vor avea loc la 9 august, in plina campanie de represiune denuntata de opozitie, afirmatiile sale fiind respinse de Kremlin, relateaza AFP si Reuters. Ingerintele provin "atat de la…

- Parlamentul a abrogat astazi, cu 80 de voturi pro, modificarile la Legea cetațeniei care prevedeau acordarea cetațeniei moldovenești contra investiții. Legea va fi anulata la data de 1 septembrie 2020, cand va expira moratoriul introdus de parlament.