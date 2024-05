Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2024 | Cați pensionari și care este venitul mediul in Romania al acestora: Datele transmise de Casa Nationala de Pensii Publice Pensii 2024 | Cați pensionari și care este venitul mediul in Romania al acestora: Datele transmise de Casa Nationala de Pensii Publice In aprilie 2024, Romania avea…

- Legea pensiilor sufera modificari semnificative care vor afecta atat pensionarii viitori, care se vor pensiona dupa 1 septembrie 2024, cat și pe cei deja pensionați. Casa Naționala de Pensii Publice a anunțat ca se va efectua o recalculare suplimentara pentru anumite categorii de pensionari, inclusiv…

- Mai multe firme din Romania se confrunta cu o situație noua de la 1 ianuarie 2024. Nu li se acorda un certificat absolut necesar de la Casa Naționala de Pensii Publice, care asigura deplasarea salariaților pe teritoriul altui stat UE. Activitatea Casei Naționale de Pensii Publice a fost digitalizata…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2024, de 11.287 persoane, in crestere cu 234 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.571) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala…

- Casa Naționala de Pensii Publice vine cu un anunț important pentru toți seniorii Romaniei. Mai este puțin și pensionarii romani vor primi in plic decizia de recalculare a veniturilor. Iar vestea buna este ca aceștia nu vor fi puși pe drumuri in tot acest proces. "Vom avea un moment important al aplicarii…