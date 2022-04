Rusia ”provoaca foamete in lume” prin declanșarea razboiului in Ucraina, nu sancțiunile impuse impotriva țarii, a susținut luni șeful diplomatiei europene Josep Borrell. Acesta a adaugat ca țara condusa de Vladimir Putin distruge stocuri de grau si impiedica exportarea, in special in Africa, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. „Rusii atribuie sanctiunilor (impuse de Occident) responsabilitatea pentru penuria de alimente si preturilor in crestere, in timp ce nu sanctiunile sunt problema”, a declarat Borrell, in finalul unei reuniuni cu ministri de externe ai blocului comunitar la Luxemburg.…