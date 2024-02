Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a vorbit despre necesitatea unor garanții de securitate intre Israel și Palestina, care sa stea la baza unei decizii politice cu privire la coexistența celor doua state. Despre aceasta scrie Reuters cu referire la discursul ei de la Conferința de Securitate…

- Exista o „oportunitate extraordinara” in lunile urmatoare ca Israelul sa fie integrat in Orientul Mijlociu, deoarece țarile arabe sunt dispuse sa normalizeze legaturile cu țara, a declarat sambata secretarul de stat Antony Blinken, potrivit Reuters. Vorbind la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden se pregateste sa trimita bombe si alte arme Israelului care s-ar adauga la arsenalul militar israelian, chiar daca SUA fac in prezent eforturi pentru a obtine o incetare a focului in Gaza, a relatat vineri The Wall Street Journal (WSJ), citand actuali si…

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters.Hamas a raspuns marți…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a intalnit cu omologii sai din Iran, Turcia și Liban inaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU de marți, pentru a discuta despre Orientul Mijlociu, a transmis ministerul rus de externe, informeaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica ceea ce Hamas spune ca ar fi conditii pentru a pune capat razboiului si a elibera ostaticii, care ar include retragerea completa a Israelului din Fasia Gaza, unde Hamas ar urma sa guverneze in continuare, relateaza Reuters. „In schimbul eliberarii…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri (29 noiembrie) ca ostaticul israeliano-american Liat Beinin a fost eliberat de Hamas dupa ce a fost rapit in timpul atacului gruparii militante asupra Israelului din 7 octombrie, potrivit Reuters. Biden a spus ca Beinin a trecut granița cu Gaza și…

- Razboi in Israel. Autoritațile din Tel Aviv și liderii gruparii Hamas au ajuns la un armistițiu de patru zile pentru eliberarea a zeci de ostatici luați de teroriști pe 7 octombrie, dar și pentru acordarea ajutoarelor. Razboi in Israel. Armistițiu de 4 zile pentru eliberarea a 50 de ostatici din Gaza…