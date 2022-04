Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu spune ca Romania ar putea dona aceste aeronave de lupta Ucrainei. „Este posibil, in functie de evolutia lucrurilor din Ucraina”, a declarat presedintele PSD. „Haideti sa fim corecti, avem o frontiera de 650 de kilometri cu Ucraina. Nimeni nu stie cum va evolua situatia din Ucraina, e…

- Marcel Ciolacu spune ca Romania ar putea dona Ucrainei avioanele de lupta MiG 21 LanceR, aflate in dotarea aviatiei militare romane. Intrebat joi seara, la Romania TV, daca tara noastra ar putea trimite Ucrainei avioanele de productie ruseasca MiG-21, presedintele PSD a spus ca acest lucru „este posibil,…

- Rusia continua propaganda de razboi si sustine ca Romania, alaturi de alte 62 de state, ar fi trimis mercenari sa lupte in Ucraina impotriva trupelor rusesti. Oficialii rusi nu au prezentat nicio dovada in acest sens. Moscova nu este la prima actiune de dezinformare si raspandire de stiri false privind…

- Romania primește noi asigurari din partea SUA Foto: Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România primește noi asigurari din partea Statelor Unite ca Alianța Nord-Atlantica va acționa pentru apararea fiecarui stat membru, inclusiv a României. Dupa…

- Serviciile de Informații din SUA spun ca Rusia „nu dorește un conflict direct cu forțele americane”, conform unei evaluari anuale a amenințarilor, finalizata la sfarșitul lunii ianuarie și publicate marți, de Biroul Directorului de Informații Naționale, potrivit CNN. „Rusia cauta sa obțina un acord…

- Statele Unite ale Americii acționeaza in urma veștilor primite. Ce vor sa aduca in Romania de frica lui Vladimir Putin și a invaziei Ucrainei? SUA examineaza situația și ia in considerare o serie de capabilitați’, susține un oficial. Nu exista inca un plan precis, dar ideea are la baza temerea ca rachete…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa ședința CSAT, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Klaus Iohannis a subliniat ca Romania condamna ferm agresiunea complet nejustificata, ilegala…

- Scutul antiracheta de la Deveselu a ajuns sa fie un punct strategic pe harta negocierilor dintre Rusia si Statele Unite ale Americii. Vladimir Putin a declarat, in repetate randuri, ca scutul din Romania, precum si cel din Polonia, reprezinta o amenintare pentru tara sa si a cerut ca NATO sa isi retraga…