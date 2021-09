Rusia a acuzat din nou SUA de amestec in alegerile sale parlamentare, ce vor avea loc peste o saptamana, informeaza sambata dpa.



Aplicatia "Smart Vote" a lui Aleksei Navalnii, criticul aflat in detentie al Kremlinului, era "conectata intr-un fel sau altul cu Pentagonul", a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe rus, Maria Zaharova, la postul de stat Radio Rossii.



Sustinatorii lui Navalnii folosesc aceasta aplicatie pentru a-i indemna pe rusi sa voteze impotriva partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, in alegerile ce vor avea loc de pe 17 pana pe…