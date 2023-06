Rusia a vrut să asasineze în SUA un informator al CIA, dar a eșuat Cotidianul american The New York Times dezvaluie ca Moscova a fost la un pas sa asasineze, in 2020, un informator rus al CIA pe teritoriul Statelor Unite, dar a eșuat. Presupusa tentativa de asasinat din 2020 este dezvaluita de catre un universitar de la Harvard, Calder Walton, intr-o carte de spionaj care urmeaza sa apara. Spionajul rus „pare pregatit”, in timpul presedintiei lui Vladimir Putin, „sa incalce o linie si sa nu mai evite sa vrea sa ucida un informator pretios al Statelor Unite pe propriul lor teritoriu”, comenteaza cotidianul. Celebra publicație americana confirma in mod independent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

