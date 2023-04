Rusia a suferit pierderi grele pe frontul din Ucraina: Armata lui Putin, fortata sa se regrupeze la Liman

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a suferit pierderi grele in urma atacurilor sale asupra Avdiivka, un oras din regiunea Donetk, a anuntat Ministerul britanic al Apararii marti in informarea sa zilnica privind razboiul din Ucraina, relateaza DPA.Se crede ca un regiment a pierdut o mare parte din vehiculele sale blindate intr-o…

- Denis Pusilin, liderul impus de Moscova in regiunea Donetk (estul Ucrainei), anexata de Rusia in septembrie trecut, a declarat luni ca fortele ruse 'isi amelioreaza pozitiile' in directia Avdiivka, situata la nord de centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Rusia va fi forțata sa respinga amenințarea de la granițele sale - cat mai de departe, in functie de armele care vor fi livrate Ucrainei de catre țarile occidentale, a declarat ministrul rus al apararii, general de armata Serghei Șoigu, intr-un comentariu facut la postul de televiziune "Rossia-1"…

Ministerul rus al Apararii a confirmat integrarea oficiala a milițiilor proxy susținute de Rusia din regiunile Donețk și Lugansk in armata rusa, negand modificarile raportate la comanda in cadrul unitaților proxy, a raportat Institutul pentru Studiul Razboiului in ultima sa actualizare.

- Zeci de mii de morti, posibil cateva sute de mii; milioane de ucraineni care au fugit din zonele de lupta sau din tara lor; pagube care se ridica la zeci de miliarde de dolari. Cronologia evenimentelor la un an de la debutul razboiului pe scara larga lansat de Rusia impotriva Ucrainei reaminteste…

Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, a declarat ca ar putea dura doi ani pentru ca Rusia sa controleze pe deplin regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, doua regiuni pe care Moscova le considera obiective cheie ale razboiului, relateaza The Guardian.

- Armata rusa intenționeaza in urmatoarele 10 zile sa efectueze o noua ofensiva la scara larga pentru a cuceri intregul Donbas, in timp ce Ucraina nu a primit inca tancuri puternice de la partenerii occidentali, relateaza Financial Times, citand un consilier anonim al Forțelor Armate ale Ucrainei.…

Apar informații incredibile despre Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații pentru Aparare al Ucrainei. Se pare ca directorul GUR a scapat din cel puțin 10 tentative de asasinat, potrivit unor surse citate de Ukrainska Pravda.