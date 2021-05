Rusia a publicat lista “țărilor neprietenoase”. România nu e pe listă Guvernul rus a aprobat, vineri, lista cu tari “neprietenoase”, in care au fost incluse doar SUA si Cehia, conform unui ordin executiv publicat de portalul oficial rusesc de informatii juridice, intr-o perioada de tensiuni persistente intre Moscova si statele occidentale, informeaza TASS, Reuters si AFP. “Se aproba lista atasata cu state straine care comit actiuni […] The post Rusia a publicat lista “țarilor neprietenoase”. Romania nu e pe lista appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

