Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 723. In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

- Ucraina efectueaza o manevra in orașul asediat Avdiivka pentru a retrage trupele catre unele zone cu „poziții mai avantajoase”, a declarat joi purtatorul de cuvant al Armatei, Dmitro Lihovi, relateaza Rador Radio Romania. Rusia incearca sa cucereasca orașul dupa luni de lupte grele. El a spus in…

- Rusia nu mai folosește atacuri cu „valuri umane” in Avdiivka, in schimb trimite mici grupuri de asalt susținute de aviație pentru a testa apararea ucraineana, a declarat Dmitro Riumshyn, comandantul Brigazii 47 Mecanizate Separate din Ucraina, intr-un interviu publicat in 12 februarie, scrie The Kyiv…

- NATO se pregatește de o invazie a Rusiei in Romania. Nu cu foarte mult timp in urma, Comandamentul NATO din Europa a demarat exercițiul ”Dynamic Front”, care se va desfașura cu muniție reala și care simuleaza o invazie a Rusiei in Romania. Iata ce traseu ar putea avea și unde ar putea lovi rușii!

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu referitor la situația din Ungaria. Iata opinia lui Cristian Tudor Popescu: Poate cel mai important act politic al UE de cand au inceput nenorocirile, pandemie, razboi, este perspectiva clara deschisa Ungariei de a ramane…

- ”Noi vrem sa fim perfectibili. Intotdeauna putem schimba oameni buni cu oameni si mai mai buni”, a declarat Rares Bogdan, duminica seara, la un post TV.Intrebat daca exista altcineva mai bun decat Nicolae Ciuca sa conduca PNL, Rares Bogdan a explicat ca acest lucru va fi stabilit dupa data de 22 decembrie,…

- Daca Ucraina nu caștiga razboiul, nu exista nicio modalitate de a recupera comorile jefuite de armata Rusiei din muzeele ucrainene. Intr-o zi neobișnuit de calduroasa din luna octombrie, liniștea de afara era intrerupta de cantecul pasarilor și de focul artileriei. Olga Goncharova statea in biroul ei…

- Turcia, Romania si Bulgaria intentioneaza sa semneze in ianuarie un plan comun pentru inlaturarea minelor care plutesc in deriva pe Marea Neagra in urma razboiului din Ucraina, a anuntat sambata ministrul turc al apararii, Yasar Guler, dupa mai multe luni de discutii pe acest subiect intre aliatii din…