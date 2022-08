Rusia a lansat Runiversalis, propria versiune a Wikipedia, unde nu există niciun articol despre războiul din Ucraina Foștii editori ai „Wikipedia” in limba rusa au creat „Runiversalis” – o versiune proprie a cunoscutei enciclopedii online, scrie meduza.io. In aparența, enciclopedia este similara cu „Wikipedia”. In articolul despre „Runiversalis” de pe „Wikipedia” se spune ca „resursa este dezvoltata pe motorul wiki și folosește resursele fondului „Wikimedia”, (deja dupa ce am scris aceasta nota, articolul a fost scos de pe „Wikipedia”, scrie autorul articolului de pe site-ul meduza.io). Autorii noii enciclopedii au anunțat crearea „Runiversalis” pe 18 august, deși primele editari in aceasta, conform datelor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

