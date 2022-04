Rusia a închis robinetul de gaz către Polonia Livrarile de gaz din Rusia catre Polonia au fost oprite, marți, iar ministerul pentru clima a alcatuit o echipa de criza, informeaza site-ului polonez Onet.pl, citat de businessinsider.com.pl.. „Nu exista inca un comunicat din partea rusa daca aceasta reprezinta indeplinirea ultimatumului cu care a amenințat recent Vladimir Putin. Comunicatele oficiale pe aceasta tema sunt așteptate in cursul zilei de astazi (marți – n.r.)”, potrivit businessinsider.com.pl. „Informația mai intai despre o reducere semnificativa a transportului de gaze și apoi despre suspendarea acestuia marți a fost confirmata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

