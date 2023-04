Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat o ampla operatiune de spionaj cibernetic in Ucraina inainte de declansarea invaziei pentru a pregati atacurile si a inregistra intreaga populatie, potrivit grupului american de securitate cibernetica Mandiant, care acorda asistenta Kievului din vara anului 2021, relateaza joi AFP, potrivit…

- "Am vazut ca rusii erau prepozitionati din 2014-2015. Cu privire la un numar de tinte, am vazut urme ca atacatorul era prezent, in adormire", a explicat David Grout, expert-sef regional la Mandiant, intr-o conferinta la Forumul international pentru securitatea cibernetica de la Lille (in nordul Frantei),…

- ”Partile declara din nou ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta nu trebuie sa fie declansat niciodata”, afirma intr-o ”Declaratie comuna”, semnata marti, in urma unei intalniri la Kremlin, presedintii rus Vladimir Putin si chinez Xi Jinping.Putin managed to learn only one word…

- El a spus ca in ultimii opt ani Thales, care are un personal total de 80.000, dintre care 40.000 in Franta, a recrutat intre 5.000 si 8.000 de oameni pe an si ca anul trecut a angajat deja 11.500 de persoane. Toate activitatile firmei, respectiv aparare si securitate, aeronautica si spatiu, identitate…

- Germania, Franta si Marea Britanie cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre NATO si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia.

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri faptul ca omologul sau francez Emmanuel Macron, acuzat uneori ca nu este in fruntea sprijinului pentru Ucraina, "s-a schimbat" si a apreciat ca increderea este "reala astazi", potrivit unui interviu publicat de cotidianul francez Le Figaro,…

- Franța, Polonia și Germania au livrat recent echipamente militare Ucrainei, in razboi cu Rusia. Marea Britanie contribuie, de asemenea, la aceste livrari, cheltuind anul trecut aproape 2,3 miliarde de lire sterline. Cu toate acestea, apararea Marii Britanii se afla intr-o „stare dezastruoasa”, potrivit…