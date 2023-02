Stiri pe aceeasi tema

- Desi Uniunea Europeana a incetat sa mai cumpere titei rusesc prin rutele maritime, ca urmare a razboiului pornit de Putin in Ucraina, iata ca nemtii nu se pot dezice de dependenta energetica de Moscova. Transneft, compania care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a anuntat ca a…

- Furnizarea petrolului rusesc prin sectiunea conductei Drujba catre Polonia a fost sistata, a anuntat sambata un responsabil al companiei poloneze de rafinare a petrolului PKN Orlen, citat de Reuters.

- Transneft, compania care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a dezvaluit ca firma kazaha KazTransOil a cerut rezervarea unor capacitati de 1,2 milioane de tone pentru conducta Drujba in 2023, in ideea de a putea sa livreze o cantitate suplimentare de petrol catre Germania, a…

- Compania Transneft din Rusia sustine ca a primit cereri din partea Poloniei si Germaniei pentru a le livra petrol in 2023, dar aceste afirmatii au fost infirmate ulterior de cele doua tari care au spus ca, dimpotriva, intentioneaza sa renunte la petrolul rusesc, relateaza Reuters, potrivit news.ro.…