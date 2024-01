”Inghețarea” conflictului ucraineano-rus a ajuns aproape un deziderat la vedere al Administrației Biden. Cea care, sub presiunea crescanda a tot mai numeroasei proprii comunitați musulmane, dar și a elitei financiare și diplomatice cu origini asumate evreiești, trebuie sa rezolve in primul și in primul rand ”haosul” deja civil din Fașia Gaza. Și asta pana ce […] The post RUSIA a facut SUA ULTIMA OFERTA: BUCOVINA de Nord, DATA cu japca ROMANIEI! first appeared on Ziarul National .