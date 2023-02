Rusia a donat Cubei de „urgență” 25000 tone de grâu Rusia a oferit miercuri Cubei o donatie de ‘urgența’ de 25000 tone de grau pentru a combate penuria de pe insula, un semn al aprofundarii relatiilor intre cei doi aliati de lunga durata, transmite Reuters. Intr-o scurta ceremonie in portul Havana, ambasadorul rus Andrei Guskov a spus ca Moscova ‘insoteste eforturile Cubei de dezvoltare in domenii precum industria, constructiile de masini, transport si energie’. Donatia substantiala de grau marcheaza cea mai recenta deschidere intre Cuba si Rusia. Aceasta din urma, lovita de sanctiunile occidentale din cauza conflictului din Ucraina, cauta sa isi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

