Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cel puțin trei ani de zile, o organizație secreta condusa din interiorul parlamentului rus a reușit sa intervina cu succes in politicile europene privind Moscova, printr-o campanie de susținere a anexarii peninsulei Crimeea in randul parlamentarilor din țari membre UE, arata o investigație comuna…

- Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a criticat rezoluția adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) privind onorarea obligațiunilor și angajamentelor Republicii Moldova in cadrul procesului de monitorizare. Documentul a fost adoptat in cadrul sesiunii de iarna a APCE, fiind votat…

- Mai multe state membre și-au unit forțele pentru a face presiuni in vederea diluarii unei iminente revizuiri a legislației privind transportul animalelor, insistand ca practica nu ar trebui sa fie interzisa complet, data fiind importanța ei pentru sectorul agroalimentar. Documentul comun propus de Portugalia…

- Un proiect de lege care vizeaza ieșirea Rusiei din Conventia penala privind coruptia a Consiliului Europei si retragerea din Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO) a fost prezentat luni de președintele rus Vladimir Putin Dumei de Stat, transmite EFE, citata de Agerpres.Documentul a fost inclus…

- Preturile la gaz in Europa au crescut vertiginos in acest an, dupa ce Rusia a redus livrarile in urma conflictului pe care il are cu Occidentul din cauza invaziei sale in Ucraina. Cresterea pretului la combustibilil au alimentat inflatia si au pus presiune pe economiile si populatiile tarilor europene,…

- Douasprezece tari, intre care si Romania, fac presiuni pentru a reduce „semnificativ” plafonul planificat de Uniunea Europeana pentru pretul la gaz, in timp ce blocul european negociaza contracronometru ca sa ajunga la un acord privind aceasta masura, scrie Reuters. Preturile la gaz in Europa au crescut…

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare „semnificativ” mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters. Statele…

- Comisia a anunțat crearea a șase noi centre de combatere a dezinformarii care vor face parte din Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO). Comisia a anunțat crearea a șase noi centre de combatere a dezinformarii care vor face parte din Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO),…