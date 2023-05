Stiri pe aceeasi tema

- 'Mancatorul de femei' din Radauți, a fost condamnat definitiv: Decizia luata de judecatoriCurtea de apel Suceava l-a condamnat, marți, pe Vasile Lavric, criminalul din Radauți cunoscut și sub denumirea de ”mancatorul de femei”, la 30 de ani de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva, anunța…

- Conturile bancare ale ambasadei și consulatului Finlandei in Rusia sunt inghețate, iar țara nordica nu a primit nicio explicație din partea vecinului sau, a anunțat miercuri Ministerul finlandez de Externe, citat de The Guardian . Finlanda, care are o granița lunga cu Rusia, a aderat oficial la NATO…

- Un angajat al Ambasadei R. Moldova la Moscova fost declarat „persona non grata” in Rusia. Potrivit Ministerului rus de Externe, acesta este un raspuns al Moscovei la decizia autoritaților de la Chișinau de a expulza, pe 19 aprilie, un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, scrie Ziarul de…

- Luni, 24 aprilie, Rusia le-a cerut Armeniei si Azerbaidjanului sa respecte acordul de incetare a focului din 2020 si s-a declarat ”ingrijorata” de escaladarea tensiunilor intre cele doua tari cu privire la regiunea Nagorno-Karabah, relateaza Agerpres . Azerbaidjanul a infiintat duminica un punct de…

- Cel puțin doua persoane au fost ranite in orașul rus Belgorod. Atacul a venit chiar din partea unui pilot rus și a fost, de fapt, un accident. Explozia s-a produs intr-o zona rezidențiala și mai multe mașini și locuințe au fost avariate. Autoritațile locale au raportat o explozie puternica, care s-a…

- Autoritațile de la Chișinau reacționeaza dupa ce Maria Zaharova a declarat ca puterea de la Chișinau distruge Republica Moldova, sub influența Occidentului . Ministerul de Externe noteaza ca autoritațile lucreaza pentru a asigura pacea și stabilitatea. MAEIE condamna vehement noile comentariile facute…

- Ucraina inaspreste controlul la frontiera cu Transnistria, unde armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii, relateaza marti publicatia ucraineana RBC.ua , citandu-l pe purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat, Andrei Demcenko, scrie Agerpres. ”La frontiera cu Republica…

