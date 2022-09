Rusia a anulat reluarea, sâmbătă, a livrărilor de gaze către Europa prin intermediul Nord Stream 1, motivând cu o defecţiune Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, trebuia sa isi reia operatiunile sambata la ora 0100 GMT, dupa o oprire de trei zile pentru intretinere. Dar Gazprom, care detine monopolul asupra exporturilor de gaze rusesti prin conducte, a declarat vineri ca nu mai poate oferi un termen pentru reluarea livrarilor, dupa ce a gasit o scurgere de petrol, ceea ce inseamna ca o turbina a conductei nu poate functiona in siguranta. Moscova a acuzat sanctiunile, impuse de Occident dupa ce Rusia a invadat Ucraina, pentru impiedicarea operatiunilor de rutina si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

