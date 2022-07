Rusia a amendat WhatsApp, Snap şi alte firme străine pentru că nu stochează datele utilizatorilor ruşi la nivel naţional Moscova a intrat in conflict cu Big Tech din cauza continutului, a cenzurii, a datelor si a reprezentarii locale, in dispute care au escaladat de cand Rusia si-a trimis fortele armate in Ucraina, pe 24 februarie. Tribunalul districtual Tagansky din Moscova a amendat WhatsApp cu 18 milioane de ruble (301.255 de dolari) pentru o recidiva, dupa ce mai primise o penalizare de 4 milioane de ruble in august anul trecut. Amenda aplicata WhatsApp a depasit sanctiunea de 15 milioane de ruble acordata companiei Google, detinuta de Alphabet, pentru o incalcare repetata, luna trecuta. Instanta a amendat proprietarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

