- Rusia a inregistrat 23.508 de contagieri si 785 de decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, astfel incat bilantul deceselor provocate de aceasta boala de la inceperea pandemiei a ajuns in total la 160.137, informeaza luni autoritatile sanitare ruse citate de Agerpres . Moscova cu 75 de morti, se plaseaza…

- Noul prag arata ca numarul deceselor inregistrate asociate COVID-19 a crescut de la trei la patru milioane in mai putin de trei luni.Circa 185 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel mondial, potrivit datelor publicate.Cu toate acestea, expertii considera…

- Rusia a inceput testele clinice pentru a determina eficacitatea vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V in randul adolescentilor, a informat luni Ministerul rus al Sanatatii, citat de Agerpres . In declaratii acordate agentiei TASS, responsabila medicinei preventive pentru copii din cadrul linisterului,…

- Guvernul rus a inregstrat joi 672 de morti din cauza covid-19 - un nou varf de la inceputul epidemiei, care s-a intensiifcat in Rusia din cauza variantei indiene (delta) a SRAS-CoV-2 - un ”record” a treia zi consecutiv si 21.042 de contaminari cu noul coronavirus, relateaza AFP. Moscova, principaul…

- Moscova a anuntat duminica un numar-”record” de morti din cauza covid-19 in ultimele 24 de ore, care arata ca situatia continua sa se degradeze in Rusia - lovita in plin de varianta indiana (delta) a SARS-CoV-2, relateaza AFP, potrivit news.ro. Potrivit unor date oficiale, capitala Rusiei…

- Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, gazda a unor meciuri de fotbal de la EURO 2020, a inregistrat sambata cel mai mare bilant zilnic al deceselor cauzate de noul coronavirus in aceasta tara de la inceputul pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Conform statisticilor…

- Rusia a inregistrat 9.997 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cea mai mare cifra zilnica in aproape trei luni, au informat marti autoritatile sanitare ale tarii, citate de EFE. In ultima zi s-au produs 379 de decese asociate bolii provocate de noul coronavirus, potrivit datelor publicate pe…

- 3.445.582 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, scrie news.ro. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (589.670). Brazilia este pe locul doi, cu 448.208 de decese, urmata…