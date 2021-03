Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal militar din Moscova a mentinut luni o decizie anterioara de a nu deschide o ancheta in privinta otravirii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, care acuzase ''lipsa de actiune'' din partea anchetatorilor, relateaza AFP…

- Parchetul rus a cerut marti impunerea unei amenzi in valoare de 950.000 ruble, circa 10.600 de euro, impotriva principalului opozant al Kremlinului aflat in prezent in inchisoare, Aleksei Navalnii, judecat pentru defaimarea unui fost combatant din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut marti eliberarea imediata a opozantului Aleksei Navalnii, calificand pedeapsa cu inchisoarea in cazul opozantului Kremlinului drept o ''lovitura dura'' data statului de drept in Rusia, relateaza AFP. "Verdictul de astazi impotriva…

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii, critic acerb al Kremlinului, la trei ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a decis ca acesta a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare in 2014, dar a spus ca termenul sau de inchisoare va fi…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.