- Sonda selenara Luna-25 a Rusiei lansata vineri se afla sub controlul operatorilor de la sol, informeaza Interfax, care citeaza agentia spatiala rusa Roscosmos, transmite Reuters. Rusia a lansat vineri prima sa sonda selenara din ultimii 47 de ani, in incercarea de a deveni prima tara care reuseste o…

- Pompierii au intervenit vineri (11 august) pentru a stinge un incendiu(focul) izbucnit, in apropierea unui aeroport din departamentul Santa Cruz, Bolivia, potrivit Reuters. Pompierii au folosit furtunuri și „batai de foc” pentru a stinge flacarile care, aprinse de vanturi și seceta, au facut sa se ridice…

- Doua incendii s-au produs, ieri, in județul Mehedinți la o locuința și la o anexa gospodareasca. Pentru stingerea primului incendiu, izbucnit la o casa de locuit din localitatea Gogoșu, au intervenit doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare și Detașamentului Drobeta Turnu Severin cu doua…

- Accidentul s-a produs pe Drumul Național 56, in localitatea Bucura. Incendiul puternic a cuprins intregul camion, care transporta materiale textile. La fața locului au intervenit pompierii stației Vanju Mare și o ambulanța SAJ, care l-a preluat pe șofer in stare de inconștiența. Din pacate, nu s-a mai…

- Pompierii fac eforturi pentru a ține sub control un incendiu care a cauzat evacuarea a cel putin 4.000 de oameni pe insula spaniola La Palma, au declarat duminica autoritatile, relateaza Reuters, citat de Agerpres.Incendiul din insula La Palma a izbucnit la primele ore ale zilei de sambata in El…

- Pompierii din cadrul ISU Mehedinți au intervenit la un accident produs in apropiere de Strehaia, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. ”In aceasta dupa-amiaza, doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Strehaia au…

- O persoana a ajuns la spital, in aceasta dimineața, dupa ce mașina in care se afla a ieșit in decor pe DN6, pe raza localitații Arginești. Un echipaj de pompieri din cadrul Stației Strehaia a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare.In accident a fost implicat un singur autoturism,…