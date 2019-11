Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul și fostul premier, Mihai Tudose, face un apel catre colegii din Pro Romania, dar și de la alte partide parlamentare sa voteze guvernul Orban pentru ca Romania este intr-o situație critica și orice ar fi are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Tudose susține ca a vazut poziția…

- "Am facut mobilizarea, toti colegii sunt in asteptarea acestui moment. Vom avea o singura absenta, deputatul de Vaslui care nu va putea fi prezent deoarece a suferit o interventie chirugicala. Estimez ca maine sunt sanse foarte bune sa se produca investirea guvernului Orban", a zis Tariceanu.…

- "Nu mi-au spus nimic din ce vor sa faca pentru viitor. Ori nu au vrut, ori nu stiu nici ei, ceea ce este o problema. Eu am fost intr-un guvern si stiu ce inseamna. Scopul unui guvern nu este sa treaca de votul de investitura, scopul unui guvern este sa guverneze bine si, cand pleaca din functie,…

- Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania pentru a obtine sustinerea Guvernului. Victor Ponta a declarat dupa intalnirea cu liderul PNL ca nu va sustine noul cabinet, iar Ludovic Orban ca nici nu isi doreste o guvernare alaturi de Ponta. Celelalte partide parlamentare au anuntat…

- UPDATE: Ludovic Orban sustine ca negocierile vor continua individual. Liderul PNL mai spune ca refuzul Pro Romania nu inseamna ca guvernul nu va fi investit. “Sincer, nici nu mi-as dori sa guvernez alaturi de Victor Ponta”, a declarat Orban. UPDATE: Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Daniel Zamfir (ALDE) si Mihai Tudose (Pro Romania) au avut un schimb dur de replici dupa ce senatorul Zamfir a declarat, la Antena 3, ca el nu vede cu ochi buni apropierea ALDE de partidul lui Victor Ponta.