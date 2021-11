Ruptură în PNL! Florin Cîțu își amenință colegii de partid: „Voi bloca orice alt premier” Liderii PNL incep sa se delimiteze de Florin Cițu, care ramane tot mai singur in fruntea partidului. Prim-vicepreședinții liberali nu sunt de acord cu acceptarea unui premier de la PSD și nici ca mandatul de premier ii este rezervat doar lui Florin Cițu. Surse politice susțin ca la ședința Bex a PNL de marți seara […] The post Ruptura in PNL! Florin Cițu iși amenința colegii de partid: „Voi bloca orice alt premier” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

