Ruptură în Biserica Ortodoxă Rusă, după ce un preot a sfințit o statuie a lui Stalin, călăul clericilor Pe 15 august, o statuie de opt metri a liderului URSS a fost inaugurata in fața unei fabrici in prezența reprezentanților Partidului Comunist local, potrivit AFP, citat de news.ro.Potrivit unor inregistrari video publicate de presa rusa, preoti ortodocsi au asistat la ceremonie, iar unul dintre ei a stropit cu agheasma statuia dictatorului, care a ordonat masacrarea a zeci de mii de preoti si persecutarea Bisericii Ortodoxe ruse.Dieceza locala, subordonata Patriarhiei de la Moscova, a anuntat ca preotii respectivi au participat la eveniment ”fara binecuvantarea si acordul” superiorilor, iar ”faptele si vorbele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

