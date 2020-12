Rupt de realitate! Preot din Constanța: „La spital, doctorii omoară oameni cu testul Covid“ Un preot din Constanța a postat in spațiul public un mesaj in care ii acuza pe medicii Spitalului Județean ca omoara oameni folosind testul Covid. GATA. PSD-ul nu a mai rezistat! Se duce in instanța pentru decizia PNL Preotul Laurențiu Celareanu slujește in cadrul Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“ din Constanța. In cursul zilei de joi, 17 decembrie, preotul a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj revoltator, in care spunea ca oamenii sunt omorați de medici cu testul COVID. „La Spitalul din Constanța, doctorii omoara oameni cu testul covid la toți aproape le iese… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

