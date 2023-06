Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de extindere a Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia sunt in plina desfașurare. Acestea presupun conectarea vechiului corp de cladire, cu o noua cladire, prin crearea unui culoar de legatura și extinderea spațiilor existente. Investiția nu se poate…

- Zilele Județului Dambovița continua vineri, 2 iunie, cu noi manifestari, evenimente, surprize și concertul de seara. 1 iunie a fost o zi plina, iar multe dintre manifestari au fost dedicate copiilor, de ziua lor. Astfel, pentru a sprijini și a incuraja talentul lor artistic, in cadrul manifestarilor…

- Sunt 40 de unitati hoteliere inscrise in acest program – iar tarifele practicate sunt mai mici cu pana la 70% fata de cele din varf de sezon. Acest lucru este un real ajutor atat pentru persoanele cu venituri mici cat si pentru cei care vor sa evite preturile mari din vara. Potrivit tarifelor de pe…

- Doar cateva zile ne mai despart de incoronarea regelui Charles al III-lea. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile. Noaptea au loc repetițiile pentru marele eveniment. Chiar daca calestile goale si fanfara parcurg traseul stabilit pentru marele eveniment, exista, insa, și cateva probleme de…

- Targul de Import și Export din China se desfașoara in perioada 15 aprilie-5 mai la Guangzhou. Evenimentul a depașit recordul istoric in privința suprafeței expoziției și a numarului de persoane participante. In primele doua zile, targul a primit peste 660.000 de vizitatori. Multe firme lanseaza, in…

- E vacanța de Paște, dar pentru cei pasionați de anumite materii e și vremea competițiilor finale, pe tara. Este vorba de cateva mii de elevi care participa la olimpiade in aceste zile pentru premii, prestigiu și incredere in ei.

- Sunt foarte fericit sa va anunț ca proiectul nostru de amenajare a zonei de agrement și construire a centrului multifuncțional este in plina desfașurare! ????️???? Acest proiect important pentru comunitatea

- Se lucreaza la amenajarea unei noi zone de agrement in parcul municipal din Turda, potrivit primarului, Cristian Matei, care a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare. “Sunt foarte fericit sa va anunț ca proiectul nostru de amenajare a zonei de agrement și construire a centrului multifuncțional…