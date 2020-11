Rumegatul la români Hai sa dam mana cu mana,/ Cu COVID-ul dimpreuna! Asa-i scris in cartea sortii: unora le-o fi mai bine. Noi… o sa ne plangem mortii. Altadata, as fi zis ca, nimic nou sub soare, romanul nu si-a pierdut simtul umorului. Acum, n-am de ales. Incornoratul al 19-lea nu afecteaza numai plamanii si painea cea de […] Articolul Rumegatul la romani apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ existenta avizului de la DSP pentru functionarea sectiei ATI a fost motiv de disputa ■ reprezentantii spitalului sustin ca modificarile realizate in vederea extinderii secției de ATI nu au afectat in niciun fel activitatea din salonul unde s-a produs incendiul ■ cei ai DSP spun ca „reconfigurarea…

- Medicii de la Centrul Primiri Urgente (CPU) al Spitalului Roman atrag atentia ca in situatia in care unitatea este, in continuare, singura care asigura ingrijiri pentru toate localitatile din Neamt si pentru alte citeva din judetele invecinate, e nevoie ca pacientii sa dea dovada de intelegere. Doctorii…

- Abuzurile facute de autoritati in numele COVID-ului au ca finalitate restrangerea multor libertati. Singurul test la care suntem supusi nu este cel privind testarea in masa a prezentei virusului mortal, ci cel al testarii nivelului de supunere neconditionata a populatiei la privatiunile si hachitele…

- ■ Contractul de finantare a fost semnat in luna mai si in prezent se deruleaza procedura de licitatie pentru proiectare „Cinematograful Cozla a fost si va redeveni un obiectiv cultural important pentru orasul nostru, aceasta este o alta promisiune pe care o fac pietrenilor si pe care, ca de obicei,…

- ■ la nivel national au fost confirmate in total 98.304 cazuri, 4.018 decese, 41.002 vindecari ■ la Neamt in total au fost confirmate 2.426 de cazuri ■ Pana pe 9 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 98.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 41.002 pacienți…

- In aceasta dupa-amiaza, ora 18.54, am fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca la trecerea la nivel cu calea ferata,(in zona podului de peste raul Trotuș) o persoana ar fi fost acroșata de un tren. Cu ocazia deplasarii la fața locului, a fost identificat un tanar de 21 ani, din comuna Podoleni,…

- ■ profesorul Gh. A. M. Ciobanu, "Cetatean de onaore" al municipiului, personalitate covarsitoare a Romanului, scriitor, eseist, muzicolog, critic de arta a impresionat dintotdeauna prin modestia sa ■ o viata de om, marele carturar a fost in slujba Cetatii ■ Profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu, supranumit…

- ■ un barbat aflat in executarea unei pedepse de 11 ani de inchisoare pentru omor a facut o plimbare din penitenciar ■ in fata judecatorilor a sustinut ca nu el a formulat o cerere de revizuire ■ barbatul a snopit in bataie un consatean, abandonindu-l in frig ■ Gheorghe Stefanoaia, din localitatea Raucesti,…