Rumba congoleză, caligrafia arabă sau preparate senegaleze vor intra în patrimoniul Unesco Rumba congoleza, caligrafia araba, Thieboudiene senegaleza sau chiar lupta belgiana cu stilt... Saptamâna aceasta Unesco trebuie sa integreze în patrimoniul sau imaterial vreo patruzeci de tradiții de pe cele cinci continente, un statut care sa permita pastrarea unui patrimoniu adesea amenințat, scrie AFP.

Aproximativ saizeci de candidaturi au fost depuse de tari sau grupuri de state, a caror soarta va fi decisa între marti si joi. Trei sferturi din cereri ar trebui sa aiba succes, potrivit ONU.

Patrimoniul cultural imaterial, sau &"moștenirea vie&", este &"o moștenire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

