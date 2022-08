Rulota, investiţia perfectă pentru iubitorii de vacanţe în natură. Preţul e destul de piperat: costă cât două apartamente Daca iubiti natura si sunteti fanii experientelor inedite, poate ca ar trebui sa luati in calcul o vacanta cu rulota. Cu toate ca in mintea multor romani o astfel de calatorie este asociata fie cu o vacanta ieftina, fie cu una mai incomoda, realitatea arata cu totul diferit. Asadar, cine nu detine propria rulota sau autorulota, trebuie sa stie ca inchirierea uneia poate sa coste pe zi cat o noapte la un hotel de 4 stele. The post Rulota, investitia perfecta pentru iubitorii de vacante in natura. Pretul e destul de piperat: costa cat doua apartamente first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

