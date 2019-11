Rugbystii de la CS Navodari au cedat in duelul cu CSM Galati

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 4-a a Diviziei Naționale de Seniori la rugby programeaza, sambata, 19 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul „Flacara”, meciul dintre CS Navodari și Grivița București. Etapa trecuta, formația antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase a caștigat in deplasare, scor 10-3, meciul…

- Stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta gazduieste sambata, 12 octombrie, de la ora 11.00, meciul de rugby Tomitanii Constanta Gloria Buzau, din etapa a saptea a SuperLigii. In clasament, Tomitanii se afla pe locul sapte ultimul , fara niciun punct, in vreme ce echipa buzoiana ocupa pozitia a sasea,…

- Rugby MODESTI… In cea de-a doua etapa a Diviziei Nationale de Seniori (DNS) la Rugby, RC Barlad a jucat, in deplasare, pe stadionul “Municipal” din Galati, impotriva echipei locale CSM. Din pacate, rugbystii barladeni au fost de nerecunoscut si au pierdut la limita, scor 9-11. Desi clasata abia pe locul…

- Stadionul Flacara din Navodari a gazduit astazi meciul de rugby CS Navodari Stiinta Petrosani, contand pentru etapa a doua a Diviziei Nationale de seniori.Cele doua formatii au reeditat cu acest prilej finala editiei trecute de campionat, castigate de CS Navodari cu 23 17.Astazi insa, s a impus Stiinta…

- Cei de la "Pescari de Galați" au facut duminica curațenie luna pe malul Dunarii. Au strans 150 saci cu gunoaie adunate de pe mal, ridicați ulterior de Ecosal, firma de salubritate din oras. La acțiune au participat și doi elevi de la Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu", specializarea "Ecologie". Participare…

- Autoritatile au lansat o lista cu 18 personalitati care s-au nascut in judetul Galati sau au avut o contributie majora la dezvoltarea culturii, stiintei, economiei sau educatiei din zona. in final, doar patru statui vor fi amplasate in parcul „Mihai Eminescu”, in functie de optiunile galatenilor.

- "Grațiano Dinu (student, anul II, Kinetoterapie) a fost victima unui accident de circulație pe 1 august, in SUA, unde se afla prin programul Work and Travel. Tanarul galațean a fost lovit de un camion al carui șofer era in stare de ebrietate. Fost campion național de patinaj artistic la copii…

- "Am inceput ziua cu o videoconferinta cu sefii de inspectorate din teritoriu, pentru a trece in revista situatia operativa si prioritatile saptamanii, urmand ca tipul acesta de intalniri saptamanale sa capete un caracter permanent. In ceea ce priveste cazul de la Galati, am dispus masuri ferme…