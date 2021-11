RUGBY! Stejarii au obținut o victorie confortabilă cu Țările de Jos Ștejarii au reușit o victorie confortabila in fața Țarilor de Jos in ultimul meci pe care l-au avut in Rugby Europe Championship din acest an, 56-15, astfel incat au terminat grupa pe locul 3, cu șanse mari de a incheia la primavara pe un loc care ne poate duce la Cupa Mondiala din Franța, 2023. Meciul de pe Arcul de Triumf, jucat fara spectatori, a fost dominat de sportivii noștrii, care au reușit sa inscrie opt eseuri (trei dintre ele de catre aripa Ionuț Dumitru). Oaspeții au marcat doua incercari, a doua venind in urma unui atac prelungit și dupa o ultima pasa inainte, nesancționata de brigada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

