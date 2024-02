Rugby: România – Belgia 33-18/ O grămadă… de puncte George Marin Tușa caștigata pe repunere adversa de catre echipa Romaniei, in chiar debut de joc, parea a fi un foc de paie pentru ca, in primele zece minute, doua greșeli tehnice romanești au oferit oaspeților posibilitatea sa dea „la bețe” și sa marcheze șase puncte (Gott, min. 6, 10). „Stejarii” s-au urnit greu și au muncit zdravan pentru a ațața focul. Și inspirația a venit cam greu. In primele 25 de minute, romanii noștri au intrat doar de trei ori in „22”-ul advers și numai prin baloane șutate, nu prin atacuri construite! Insa, la cea de-a treia intrare inaintarea și-a demonstrat forța pana… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

- Naționala de rugby a Romaniei a invins, sambata, in cel de-al doilea meci al Campionatului European, Belgia, cu 33-18 (14-6), pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitala.Stejarii au obținut inclusiv punctul bonus pentru victorie clara, rezultatul fiind notabil avand in vedere ca Belgia ...

