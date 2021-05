Rugby: Francezii de la Montpellier au cucerit trofeul Challenge Cup

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza Montpellier a cucerit trofeul Challenge Cup la rugby, invingand la limita, cu scorul de 18-17 (10-10), formatia engleza Leicester Tigers, in finala celei de-a doua competitii continentale intercluburi, disputata vineri seara pe stadionul Twickenham din Londra, in fata a circa 10.000…

- Juventus a caștigat Cupa Italiei, dupa 2-1 in finala cu Atalanta. Pe „Mapei Stadium” din Reggio Emilia, Atalanta și Juventus s-au luptat cu trofeul pe masa. Iar bianconerii au cucerit trofeul, pentru a 14-a oara in istoria clubului. Juventus a caștigat Cupa Italiei Dejan Kulusevski a deschis scorul…

- Echipa engleza Leicester Tigers a devenit prima finalista a Cupei Challenge la rugby, dupa ce a invins pe teren propriu pe Ulster Rugby (Irlanda) cu scorul de 33-24 (6-17), in semifinalele competitiei, relateaza AFP. Condusa cu 17-6 la pauza, echipa engleza a recuperat deficitul in repriza secunda si…

- Cine-ar fi crezut ca cea mai buna femeie intr-ale snowboard-ului este o bistrițeanca? Cosmina Dolha a reușit performanța de a obține trofeul „Gala Muntelui” 2021 la freeride snowboard. Cu partii decente care pot fi numarate pe degetele de la o mana, Bistrița-Nasaud se poate lauda cu cea mai buna femeie…

- Echipa Manchester City a cucerit pentru al patrulea an consecutiv Cupa Ligii engleze de fotbal, invingand la limita, cu scorul de 1-0, formatia Tottenham Hotspur, duminica seara, in finala disputata pe stadionul Wembley din Londra, in fata a 8.000 de spectatori. Pentru prima oara dupa…

- Motherwell este singura echipa din lume din afara Spaniei care a reușit sa caștige Copa del Rey, in urma cu 94 de ani. In mod oficial, trofeul a fost adjudecat de Real Union de Irun, club din Țara Bascilor care are 4 Copa del Rey in palmares. „Txuri-beltz” caștigau pentru a 4-a oara trofeul, dupa o…

- Actorul si producatorul Noel Clarke va fi recompensat, la cea de-a 74-a editie a premiilor acordate de Academia britanica de film, cu trofeul BAFTA pentru contributia extraordinara la cinematografia britanica. Clarke va primi trofeul pe 10 aprilie, in prima seara a galei de la Londra, potrivit…

- Volei Alba Blaj a ratat trofeul Challenge Cup, dupa returul finalei de la Istanbul Volei Alba Blaj a ratat trofeul Challenge Cup, dupa manșa secunda a finalei intrecerii europene, in deplasare, in capitala Turciei, in partida cu Sistem9 Yesilyurt Istanbul. Amfitrioanele aveau prima șansa grație succesului…