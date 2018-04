Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si logodnica lui, Meghan Markle, a caror casatorie va avea loc in luna mai, au cerut admiratorilor care intentioneaza sa le trimita cadouri de nunta sa renunte la aceasta idee. In schimb, le cer acestora sa faca donatii in beneficiul unor asociatii si organizatii de caritate,…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a dat consimtamantul formal pentru casatoria printului Harry, nepotul sau, cu fosta actrita americana Meghan Markle, potrivit AFP. Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au o relatie din iulie 2016 si s-au logodit in noiembrie 2017, stau intr-o…

- "Imi dau consimtamantul pentru (incheierea) unui contract de casatorie intre nepotul meu iubit Harry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle", a scris regina intr-o scrisoare transmisa miercuri Consiliului privat, format din consilierii sai, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Meghan…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Printul Harry si Meghan Markle vor parcurge oraselul Windsor in caleasca in ziua uniunii lor religioase, care va avea loc la ora 12.00 pe 9 mai, a anuntat duminica Palatul Kensington, citat de AFP. Palatul a dezvaluit cateva detalii privind casatoria printului Harry, 33 de ani, cu actrita…

- Henry Bolton a recunoscut ca mentinerea acelei relatii ar fi fost "evident destul de incompatibila" cu functia pe care o detine, insa a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze, in pofida mai multor apeluri in acest sens ce au fost lansate de unii dintre ceilalti conducatori ai partidului din…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…