Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare cu Cruce Nearga astazi! Pe data de 25 ianuarie 2024, in Calendarul Ortodox, este cinstit Sfantul Ierarh Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului. Rugaciunea pe care sa o rostești in aceasta zi, pentru liniște sufleteasca.

- Bolile grave sunt vești devastatoare pentru oameni, iar singura lor speranța de a se vindeca este in credința și in puterea medicilor. Din acest motiv, exista o rugaciune puternica care vindeca bolile grave. Este considerata un adevarat miracol pentru sanatate, avand in vedere puterea uriașa pe care…

- An de an, la data de 8 ianuarie, Biserica Ortodoxa il cinstește pe Sfantul Gheorghe Hozevitul, mare facator de minuni și luminator al minții. Iata cea mai puternica rugaciune pe care este bine sa o rostești astazi și care iți lumineaza minte și te ajuta sa-ți gasești liniștea!

- In fiecare an, pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Mucenița Eugenia. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru a-ți curața sufletul de pacate.

- An de an, la data de 12 decembrie 2023, este praznuit Sfantul Spiridon. Totodata, in Calendarul Ortodox, aceasta sarbatoare este marcata cu cruce neagra, iar pentru credincioșii care țin post este o zi cu dezlegare la pește. Iata ce rugaciune sa rostești, astazi, pentru vindecarea celor bolnavi!

- Starea de sanatate a suveranului pontif, care sufera de o bronsita ce l-a obligat sa isi anuleze deplasarea la Dubai pentru COP28, se „imbunatateste”, a anuntat, sambata, Vaticanul, potrivit AFP, noteaza News.ro.„Papa nu are febra si continua sa urmeze tratamentul", a precizat Sfantul Scaun intr-un…

- Astazi este praznuit Sfantul Proroc Avdie și se spune ca este bine sa re rogi acestui sfant, daca inca nu ți-au gasit liniștea sufleteasca și te simți copleșit de probleme. Cuvintele pe care este bine sa le spui astazi.

- In fiecare an, pe 2 noiembrie, este praznuit Sfantul Gavriil Marturisitorul, cel Nebun pentru Hristos, despre care se spune ca a facut minuni și i-a vindecat pe cei bolnavi de afecțiuni grave. Rugaciunea pe care este bine sa o spui astazi.