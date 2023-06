Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de vara sau Sambata Morților se praznuiesc intotdeauna cu o zi inainte de Rusalii. Anul acesta, Moșii de vara pica sambata, 3 iunie, iar in toate bisericile ortodoxe se oficiaza Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuti la cele vesnice. La fel ca la orice sarbatoare, romanii…

- Exista o rugaciune pe care Arsenie Boca o rostea in fiecare seara și despre care se spune ca este cea mai puternica rugaciune care poate fi spusa de creștini. Aceasta ruga este una foarte puternica și poate aduce alinare și liniște persoanelor care au credința in Dumnezeu.

- In satele apartinatoare comunei Sanpetru de Campie in Joia Mare se aprind focurile ritualice, din vreascurile rezultate dupa toaletarea pomilor fructiferi, existand credinta ca acum sufletele celor adormiti au nevoie de caldura fiindca se intorc acasa sa sarbatoreasca Invierea Domnului alaturi de cei…

- In Joia Mare, cea mai importanta zi din Saptamana Patimilor, premergatoare Sarbatorilor Pascale, credincioșii ortodocși praznuiesc atat Spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, cat și Cina cea de Taina, Rugaciunea cea mai presus de fire din Gradina Ghetsimani și momentul in care Mantuitorul…

- Toți oamenii pacatuiesc, iar uneori tentațiile pot fi atat de mari incat ar putea sa ne duca pe carari greșite. Simți ca nu mai ești iubita de partenerul tau de viața? Playtech Știri iți prezinta rugaciunea puternica pentru femeile inșelate. Daca o rostești de fiecare data cand ai nevoie, poate sa aiba…