Rugaciunea Braul Maicii Domnului. Se rosteşte miercurea şi vinerea Acest brau sa fie purtat de fiecare crestin credincios pana ce traieste, caci va fi scapat din boli si necazuri, fiindca Prea Curata Fecioara Maria, Nascatoarea de Dumnezeu, este ocrotitoarea noastra, a tuturor, in veci. Citeste in continuare Rugaciunea Braul Maicii Domnului. Citeste in continuare Rugaciunea Braul Maiciiui. Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, bucura-te, ceea ce esti plina de dar, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecului tau, ca ai nascut pe Hristos, Mantuitorul sufletelor noastre. Prea Sfanta Marie, roaga-te pentru noi pacatosii, acum si in ceasul mortii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase 29 iulie 2020 Ortodoxe: Santul Mucenic Calinic Greco-catolice: Sfintii Mucenici Calinic și Teodota Romano-catolice: Sfanta Marta; Sfintii Lazar si Maria, frati CALENDAR ORTODOX 29 IULIE 2020. Cine a fost Sfantul Mucenic Calinic Sfantul Mucenic Calinic s-a…

- Parintele Patriarh Daniel a vorbit, in omilia sa la Duminica a șaptea dupa Rusalii, despre vindecarea celor doi orbi și a unui mut din Capernaum, care ni-L prezinta pe Mantuitorul ca Medicul și Duhovnicul desavarșit. Patriarhul, care a participat la Sfanta Liturghie in Paraclisul Patriarhal Sf. M.…

- Sarbatori religioase 22 iulie 2020 Ortodoxe: Sfanta Maria Magdalena Greco-catolice: Sfanta Maria Magdalena Romano-catolice: Sfanta Maria Magdalena CALENDAR ORTODOX 22 IULIE 2020. Cine este Sfanta Maria Magdalena Sfanta Maria Magdalena s-a nascut in Magdala, un sat aflat pe țarmul…

- Parintele Episcop Ignatie a vorbit duminica despre chemarea pe care ne-o adreseaza Dumnezeu. Nu doar Apostolii, ci toți cei botezați suntem chemați sa-L urmam pe Hristos prin ceea ce facem. Daca Il iubim, Il vom urma traind doar pentru El. Este o iubire pe care și parinții o invața cand au un copil:…

- Denumita in popor Joia Iepelor sau Ispas, Inalțarea Domnului este sarbatorita, in calendarul creștin-ortodox, la 40 de zile de la Paste. Pentru crestini, Inalțarea Domnului semnifica momentul in care Mantuitorul li s-a aratat din nou „in trup” ucenicilor si Maicii Sale, dupa ce a fost tradat și rastignit…

- Gigi Becali a avut o legatura foarte apropiata cu IPS Pimen și a rememorat cateva intamplari traite impreuna cu arhiepiscoul Sucevei și Radauților, decedat la varsta de 90 de ani, din cauza coronaviruslui. Finanțatorul de la FCSB a dezvaluit ca a donat o suma importanta de bani atunci cand Bucovina…

- Joi, 21 mai 2020, cand Biserica Ortodoxa face pomenirea de peste an a Sfinților Imparați Constantin și Elena, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfinții Imparați Constantin și Elena” de la Afteia, protopopiatul Sebeș.…

- Sub arsita soarelui, Mantuitorul S-a intalnit cu o femeie pagana care nu avea comuniune cu neamul ales al iudeilor. Domnul prefera sa ocoleasca Samaria in calatoriile catre Ierusalim, pentru a Se inchina in Templul din Cetatea Pacii, cu prilejul marilor ...