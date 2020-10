Rugăciune pentru duhovnic. Rostește-o cu gândul la parintele duhovnic Fiecare dintre noi avem un parinte duhovnic care ne e alaturi tot timpul, ne asculta și ne da cele mai bune sfaturi in ceea ce vrem sa facem. Iata ca așa cum el are grija de noi, și noi trebuie sa avem grija de el și sa rostim de fiecare data o rugaciune! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

