Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile, cunoscute drept Pogorarea Sfantului Duh, sunt un praznic creștin sarbatorit in a 50-a zi de dupa Paști, care este intotdeauna o zi de duminica. De Rusalii este comemorata coborarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret.

- Inalțarea Domnului se sarbatorește, in acest an, de credincioșii ortodocși, pe 25 mai, la 40 de zile de la Paște. Sarbatoarea se mai numeste in popor si Ispas, de la cuvantul de origine slavona Supasu, care inseamna Mantuitorul.Inalțarea Domnului cade intotdeauna la 40 de zile dupa Inviere, de aceea…

- Creștinii ortodocși se gasesc astazi in Joia Alba din Saptamana Luminata, o perioada de sarbatoare ce se va termina dupa 50 de zile de la Paști, la Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile). Iata de ce oamenii o mai numesc și Joia Rea și de ce se tem de aceasta zi, care le-ar putea aduce ghinion tot […] The…

- In Ardeal, in a doua zi de Paști, exista mai multe obiceiuri și tradiții, care inca sunt practicate, cu toate ca oamenii s-au modernizat și prefera sa foloseasca aceasta perioada de pauza pentru a se odihni. Care sunt cele mai cunoscute obiceiuri:Obiceiul ”udatul” - in aceasta zi, baieții și tinerii…

- LUNEA ALBA din SAPTAMANA LUMINATA: ziua in care se deschid Porțile Raiului și ale iertarii. Tradiții și obiceiuri dupa Paște In a doua zi de Paști incepe Saptamana Luminata. Credincioșii se saluta cu „Hristos a Inviat!” și raspund cu „Adevarat a Inviat!”, timp de 40 de zile, pana la Inalțare. Lunea…

- Anul acesta, Paștele este sarbatorit pe 16 aprilie de toți creștinii ortodocși. Sarbatoarea Paștelui incepe cu noaptea de Inviere. Romanii participa la slujba, iau lumina și se bucura de Invierea Domnului. Ajunși acasa, in Duminica Paștelui se saluta cu expresia „Hristos a Inviat!”, raspunsul fiind…

- In 2023, Paștele ortodox pica pe data de 16 aprilie. Sarbatoarea Invierii Domnului este precedata de Saptamana Patimilor, perioada in care credincioșii rememoreaza, pas cu pas, chinurile pe care le-a indurat Iisus Hristos pentru mantuirea omului, și respecta in același timp mai multe tradiții. Prima…

- A inceput Saptamana Patimilor: Denia din LUNEA MARE. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri Potrivit Calendarului ortodox, de luni, credincioșii au intrat in Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Fiecare zi din aceasta perioada are semnificații importante. In biserici se țin deniile,…