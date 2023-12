Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump condamnat sa plateasca 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali

Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, 79 de ani, fostul primar al New Yorkului si fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, trebuie sa plateasca daune de peste 148 de milioane de dolari catre doua foste angajate electorale din Georgia pe care le-a defaimat prin acuzatii false ca au ajutat la fraudarea alegerilor din…

- Noi probleme pentru fiul liderului de la Washington, Joe Biden. Hunter Biden, fiul in varsta de 53 de ani al presedintelui american, a fost inculpat pentru a doua oara la nivel federal, de data aceasta pentru evaziune fiscala. Fiul actualului șef de la Casa Alba e acuzat ca „a cheltuit milioane de dolari…

- Un tribunal iranian a condamnat Guvernul american la plata unor despagubiri in suma de aproape 50 de miliarde de dolari din cauza ca l-a asasinat pe generalul iranian Qassem Soleimani in 2020 in Irak, si a gasit vinovate 42 de persoane si entitati - inclusiv pe Donald Trump si pe oficiali din administratia…

- Connor Cato, un șofer din statul american Georgia, a fost șocat, dupa ce a primit o citație la tribunal pentru amenda pentru viteza de 1,4 milioane de dolari. Oficialii orașului Savannah au transmis, ulterior, ca nu este penalizarea reala, ci un „substituent“ creat de un software bazat pe inteligența…

- Donald Trump a comis frauda timp de ani de zile in timp ce a construit imperiul imobiliar care a dus la faima și apoi la Casa Alba, a decis marți un judecator din New York, refuzand in termeni fermi incercarea fostului președinte de a respinge un proces civil impotriva sa, potrivit