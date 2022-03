Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei saptamani, reprezentanți ai mai multor organizații au vizitat Centrul de asistența pentru refugiați din Sighet al Organizației Caritas pentru a gasi soluții impreuna in vederea ameliorarii situației dificile a cetațenilor ucraineni ajunși in localitate. Centrul de asistența pentru…

- Mulți dintre ucrainenii care au fugit din calea razboiului și au ales sa vina in Romania, prin punctul de trecere a frontierei de la Sighet, au venit impreuna cu animalele lor de companie. Vorbim de caini și pisici, in principal, animale care trebuie sa fie identificate intr-o baza de date. Direcția…

- Echipele Salvați Copiii Romania au acordat asistența umanitara pentru 1.175 de copii refugiați din Ucraina, in punctele de frontiera de la Sighet, Siret, Giurgiulești și Isaccea și in centrele de azilanti. Lor li se adauga aproximativ 1.095 de adulți, in special mame. Organizația Salvați Copiii Romania…

- Echipele Salvati Copiii Romania au acordat asistenta umanitara pentru 1.175 de copii refugiati din Ucraina si aproximativ 1.095 de adulti, in special mame, in punctele de frontiera de la Sighet, Siret, Giurgiulesti si Isaccea si in centrele de azilanti, informeaza un comunicat de presa al organizatiei…

- Echipele Salvați Copiii Romania au acordat asistența umanitara pentru 1.175 de copii refugiați din Ucraina, in punctele de frontiera de la Sighet, Siret, Giurgiulești și Isaccea și in centrele de azilanti. Lor li se adauga aproximativ 1.095 de adulți, in special mame. Organizația Salvați Copiii Romania…

- Un congresman american a laudat romanii dupa ce a vazut imaginile cu ajutorul acordat de țara noastra refugiaților ucraineni. Eric Sealwell a scris pe Twitter ca „romanii sunt unii dintre cei mai buni parteneri pe care ii avem. Acest lucru era evident și inainte de acest razboi din Ucraina, dar acum…

- Exista in Maramureș o zona unde sunt foarte mulți ucraineni. Este vorba despre Valea Ruscovei, dar mai sunt și alte localitați unde avem destui ucraineni, cum ar fi Rona de Sus sau altele. Insa exista o localitate in județ care are granița directa cu Ucraina de peste 20 km. Potrivit informațiilor publicate…

- Primii refugiați ucraineni au ajuns in Țara Lapușului. De altfel, peste tot in județ sunt maramureșeni care iși pun casele la dispoziție pentru a ajuta cum pot familiile cu copii din Ucraina. „Prima familie venita din Ucraina a fost cazata in loc Razoare. Familie tanara cu un copil de 1 an și o luna.…