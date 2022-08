Rudele soldaților din batalionul Azov pledează către ONU pentru eliberarea lor Rudele prizonierilor de razboi ucraineni din batalionul Azov s-au adunat la Liov joi (18 august) pentru a solicita eliberarea lor, in vreme ce secretarul general al ONU Antonio Guterres urma sa se intalneasca cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele turc Recep Tayip Erdogan. Regimentul Azov, o unitate a garzii naționale a Ucrainei cu origini de extrema-dreapta și ultranaționaliste, a atras atenția internaționala pentru rezistența sa la asediul rusesc asupra vastei oțelarii din Mariupol, potrivit Reuters. Soțiile, mamele și surorile soldaților Azov au traversat orașul, ținand… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Opt oameni au fost uciși și patru au fost raniți in urma bombardamentelor rusești asupra orașului Toretsk, din estul Ucrainei, in regiunea Donețk, a declarat joi guvernatorul regional, citat de Digi24. Obuzul a lovit o stație de transport public unde oamenii s-au adunat, a scris guvernatorul Pavlo Kyrylenko…

- Presedintele Volodimir Zelenski a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei, in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa.Intr-un decret, Zelenski l-a demis pe Hryhoriy Halahan din functie si l-a numit in locul sau pe Viktor Horenko.General maior Halahan,…

- UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata…

- Municipalitatea din Moscova a schimbat, miercuri, adresa oficiala a ambasadei SUA din capitala Rusiei in onoarea separatiștilor pro-ruși din Ucraina, un mod de a denunța sprijinul american pentru Kiev. „Ambasada SUA in Rusia are o noua adresa oficiala”, a anunțat Primaria Moscovei intr-un comunicat.…

- Preocuparile de securitate exprimate de Turcia in opoziția sa fața de cererile de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei sunt legitime, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei vizite in Finlanda. „Acestea sunt preocupari legitime. Este vorba despre terorism,…

- Satele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de rachete si munitii mai avansate, care le vor permite sa loveasca cu mai multa precizie tinte cheie de pe campul de lupta din Ucraina”, a scris președintele SUA, Joe Biden, intr-un articol de opinie publicat marți in cotidianul american New York Times.…

- Colonelul in rezerva și analistul militar rus Mihail Khodarenok anunța ca trupele țari sale vor oferi in curand ”o surpriza neplacuta” Ucrainei pe campul de lupta, ceea ce marcheaza o schimbare radicala de discurs dupa ce in urma cu cateva saptamani afirma ca ”situația se va inrautați in mod clar” pentru…