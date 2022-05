Rudele militarilor care au murit in judetul Sibiu cer 12 milioane de euro de la MApN. Cand s-ar putea da verdictul

Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc luni dimineata, 14 martie, pe DN 14, la iesirea din Slimnic spre Sibiu. In urma coliziunii dintre doua masini o persoana si-a pierdut viata, iar alte trei s-au ales cu leziuni grave.

- Funeraliile militarilor care au murit in dublul accident aviatic de zilele trecute din Dobrogea vor avea loc sambata si duminica, la Constanta, Bucuresti si in localitatea Lunca Corbului din judetul Arges.

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi, la Moscova, intr-un discurs televizat, ca toate sarcinile trasate armatei in campania din Ucraina au fost indeplinite cu succes pana acum. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O dubla tragedie a avut loc seara trecuta in judetul Constanta. Un avion Mig 21 Lancer plecat in misiune de patrulare deasupra Dobrogei a pierdut legatura cu turnul de control si s a prabusit in apropiere de localitatea Cogealac. La scurt timp, elicopterul IAR 330 Puma cu sapte militari la bord, plecat…