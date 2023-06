Stiri pe aceeasi tema

- Rubla rusa a deschis la un minim al ultimelor 15 luni fața de dolar in primele tranzacții de dimineața, reacționand pentru prima data la rebeliunea Wagner.La ora 04.02 GMT, rubla era cu 2,1% mai slaba fața de dolar, la 86,37, atingand 86,8800 la deschiderea pieței, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…

- O sursa rusa din domeniul securitatii a declarat sambata ca grupul de mercenari Wagner a preluat controlul tuturor instalatiilor militare din orasul Voronej, aflat la circa 500 km sud de Moscova, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Putin da semnalul ca nu mai e cale de…

- Moneda ruseasca a coborat luni pana la 83,8411 ruble pentru un dolar. Deteriorarea balantei comerciale afecteaza rezervele de valuta ale tarii, ceea ce contribuie la devalorizarea monedei. Rubla a cazut luni, 12 iunie, la cel mai scazut nivel de 13 luni fata de dolar, reflectand o deteriorare a balantei…

- Cincisprezece vagoane ale unui marfar gol au deraiat in regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la granita cu Ucraina, a anuntat sambata seara guvernatorul local, adaugand ca nu exista deocamdata informatii despre cauzele accidentului, informeaza Reuters.

- Echipajele de urgenta au evacuat peste 600 de sateni din vestul Spaniei peste noapte, in timp ce un incendiu pus pe seama piromanilor a devastat pana la 8.000 de hectare in apropierea granitei cu Portugalia, au declarat oficiali citati de Reuters. CITESTE SI BREAKING NEWS Ucraina dezminte anunțul…

- Rusia si-a marit exporturile de motorina catre Brazilia si alte parti ale Americii Latine, in urma embargoului asupra livrarilor catre Europa, potrivit traderilor si datelor Refinitiv Eikon, transmite Reuters.Rusia a fost mult timp principalul furnizor de motorina pentru Europa, unde rafinariile…

- Rubla ruseasca a ajuns la cea mai mica valoare din ultimul an. In raport cu moneda euro, rubla a scazut cu 2% – pana la 90,06%. Moneda a ajuns pana la 82 de ruble in raport cu dolarul american, vineri dimineața, conform informațiilor transmise de Bursa din Moscova. Din februarie 2022, de cand Kremlinul…